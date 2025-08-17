Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز عن سلطات مدينة خاركيف الأوكرانية: مقتل طفل وجرح 15 شخصا في هجوم روسي خلال الليل على المدينة

Lebanon 24
17-08-2025 | 23:29
