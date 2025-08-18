Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية المصري: ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة هو جرح مفتوح في ضمير الإنسانية وانتهاك فاضح لكل القوانين والأعراف الدولية

Lebanon 24
18-08-2025 | 05:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان للفصائل الفلسطينية: ما يتعرض له قطاع غزة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق القوانين الدولية
lebanon 24
18/08/2025 16:03:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأردنية: اقتحام نتنياهو الضفة الغربية خرق فاضح للقانون الدولي وتحد للإرادة الدولية الداعمة لحل الدولتين
lebanon 24
18/08/2025 16:03:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: ندرس توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وقوانين الحرب بالمحافل الدولية للمطالبة بحقوق الشعب الإيراني
lebanon 24
18/08/2025 16:03:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الكويتية: ندين الاعتداء على السيادة الإيرانية وانتهاك القوانين والمواثيق الدولية
lebanon 24
18/08/2025 16:03:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:05 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:04 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:02 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:42 | 2025-08-18
08:33 | 2025-08-18
08:05 | 2025-08-18
08:04 | 2025-08-18
08:02 | 2025-08-18
08:02 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24