أخبار عاجلة

مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة للتلفزيون العربي: 320 ألف طفل في القطاع دون 5 سنوات يعانون من سوء التغذية

Lebanon 24
18-08-2025 | 05:20
مصادر في مجمع الشفاء الطبي: وفاة طفل رضيع جراء سوء التغذية في شمال قطاع غزة
مدير مستشفى الشفاء للتلفزيون العربي: 900 ألف طفل في غزة يعانون من الجوع 70 ألفا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية
مجمع الشفاء الطبي في غزة: 21 حالة وفاة نتيجة سوء التغذية خلال 24 ساعة
مجمع الشفاء في غزة: وفاة رضيع نتيجة سوء التغذية والجوع والإجمالي يصل لـ 134
