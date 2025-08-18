Advertisement

أخبار عاجلة

زيلنسكي: ينبغي ألا نتوقع من بوتين التخلي عن خططه لمواصلة العدوان

Lebanon 24
18-08-2025 | 12:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حماس: ندعو أمتنا وأحرار العالم لمواصلة الحراك الجماهيري ضد العدوان والإبادة والتجويع في غزة
lebanon 24
19/08/2025 00:16:06 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: ينبغي ألا تعتبر قطر العمل العسكري الإيراني موجها ضدها
lebanon 24
19/08/2025 00:16:06 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: الطريق الوحيد للحفاظ على حياة الأسرى هو وقف العدوان والتوصل لاتفاق لا مواصلة القصف والحصار
lebanon 24
19/08/2025 00:16:06 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: لا نقبل بالتخلي التدريجي عن قوتنا مقابل استمرار العدوان الاسرائيلي
lebanon 24
19/08/2025 00:16:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:14 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:12 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:06 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:44 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:14 | 2025-08-18
17:12 | 2025-08-18
17:06 | 2025-08-18
16:45 | 2025-08-18
16:44 | 2025-08-18
15:55 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24