أخبار عاجلة

وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش: لن نتوقف في منتصف الطريق لعقد اتفاق جزئي يطلق نصف المخطوفين وقد يؤدي إلى وقف الحرب بهزيمة

Lebanon 24
18-08-2025 | 14:21
