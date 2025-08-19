Advertisement

أخبار عاجلة

"يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي: لن نوافق على اتفاقيات جزئية بشأن غزة

Lebanon 24
19-08-2025 | 09:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي: لا نستبعد العودة إلى مفاوضات للتوصل إلى صفقة جزئية بشأن غزة
lebanon 24
19/08/2025 20:27:38 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرنوت عن مسؤول إسرائيلي: لن يكون هناك صفقات جزئية أخرى مع حماس وإسرائيل لن تغير شروطها بنزع السلاح من غزة وإبعاد قيادات حماس
lebanon 24
19/08/2025 20:27:38 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين كبار: قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة قرار سياسي
lebanon 24
19/08/2025 20:27:38 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي: المجلس الأمني الوزاري استبدل كلمة احتلال بسيطرة لدواعي قانونية
lebanon 24
19/08/2025 20:27:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:19 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:17 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:46 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:42 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:20 | 2025-08-19
13:19 | 2025-08-19
13:17 | 2025-08-19
12:46 | 2025-08-19
12:42 | 2025-08-19
12:35 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24