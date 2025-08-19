Advertisement

أخبار عاجلة

أ ف ب: أكثر من 1100 حالة وفاة في إسبانيا مرتبطة بموجة الحر الأخيرة

Lebanon 24
19-08-2025 | 09:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وفاة شخصين في فرنسا بسبب أمراض مرتبطة بموجهة الحر
lebanon 24
19/08/2025 20:27:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا: 34 ألف وفاة سنوياً بسبب موجات الحر بحلول 2070!
lebanon 24
19/08/2025 20:27:58 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: حرائق الغابات في إسبانيا دمرت مساحات قياسية بلغت نحو 850 ألف فدان
lebanon 24
19/08/2025 20:27:58 Lebanon 24 Lebanon 24
فوج إطفاء بيروت يصدر تعليمات للوقاية من حرائق موجة الحر
lebanon 24
19/08/2025 20:27:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:19 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:17 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:46 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:42 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:20 | 2025-08-19
13:19 | 2025-08-19
13:17 | 2025-08-19
12:46 | 2025-08-19
12:42 | 2025-08-19
12:35 | 2025-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24