وزير الدولة لشؤون الشباب في الإمارات سلطان النيادي: المساعدات الإماراتية إلى قطاع غزة عبر الجو والبر والبحر زادت على مليار ونصف مليار دولار أميركي وأكثر من 80 ألف طن

