30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مسؤول عسكري إسرائيلي: نتوقع الانتهاء من خطة الهجوم على مدينة غزة في الأيام المقبلة
Lebanon 24
20-08-2025
|
03:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصدر عسكري إسرائيلي لمعاريف: خطة عسكرية جديدة في غزة ستعرض على رئيس الأركان اليوم
Lebanon 24
مصدر عسكري إسرائيلي لمعاريف: خطة عسكرية جديدة في غزة ستعرض على رئيس الأركان اليوم
20/08/2025 12:09:15
20/08/2025 12:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: ترامب ونتنياهو قد يلتقيان مجددا خلال الأيام المقبلة
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: ترامب ونتنياهو قد يلتقيان مجددا خلال الأيام المقبلة
20/08/2025 12:09:15
20/08/2025 12:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي عن مسؤول كبير: العملية لم تنته وسنهاجم أهدافا إيرانية في الأيام المقبلة
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي عن مسؤول كبير: العملية لم تنته وسنهاجم أهدافا إيرانية في الأيام المقبلة
20/08/2025 12:09:15
20/08/2025 12:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: رئيس الأركان سيقدم اليوم لوزير الدفاع خطة احتلال مدينة غزة
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: رئيس الأركان سيقدم اليوم لوزير الدفاع خطة احتلال مدينة غزة
20/08/2025 12:09:15
20/08/2025 12:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي: لم ولن نتدخل في الشؤون الداخلية للبنان
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي: لم ولن نتدخل في الشؤون الداخلية للبنان
05:00 | 2025-08-20
20/08/2025 05:00:22
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات التحالف الدولي قتلت شخصًا عراقيًا متهمًا بعضوية تنظيم "داعش" في بلدة "أطمة" أقصى شمال غربي سوريا (سكاي نيوز)
Lebanon 24
قوات التحالف الدولي قتلت شخصًا عراقيًا متهمًا بعضوية تنظيم "داعش" في بلدة "أطمة" أقصى شمال غربي سوريا (سكاي نيوز)
04:55 | 2025-08-20
20/08/2025 04:55:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": انقلاب بيك اب على طريق مشمش -عكار وسقوط جريح
Lebanon 24
"لبنان 24": انقلاب بيك اب على طريق مشمش -عكار وسقوط جريح
04:53 | 2025-08-20
20/08/2025 04:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": مسيّر اسرائيلي على علو منخفض في أجواء الحوش صور البازوريه وحناوي
Lebanon 24
"لبنان 24": مسيّر اسرائيلي على علو منخفض في أجواء الحوش صور البازوريه وحناوي
04:49 | 2025-08-20
20/08/2025 04:49:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن أن قواته تشن عمليات في "جباليا" وضواحي مدينة غزة ويصدر أوامر إخلاء للسكان نحو الجنوب
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن أن قواته تشن عمليات في "جباليا" وضواحي مدينة غزة ويصدر أوامر إخلاء للسكان نحو الجنوب
04:43 | 2025-08-20
20/08/2025 04:43:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
Lebanon 24
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
14:30 | 2025-08-19
19/08/2025 02:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط الاف الدولارات في منزل سوريّة... قوى الأمن أوقفتها وهذا ما اعترفت به
Lebanon 24
ضبط الاف الدولارات في منزل سوريّة... قوى الأمن أوقفتها وهذا ما اعترفت به
06:29 | 2025-08-19
19/08/2025 06:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الطاقة الشمسية تخلف جبلاً من النفايات القاتلة.. "ذهب سام" يفتك باللبنانيين
Lebanon 24
الطاقة الشمسية تخلف جبلاً من النفايات القاتلة.. "ذهب سام" يفتك باللبنانيين
11:30 | 2025-08-19
19/08/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال العام الدراسي... إعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعياً!
Lebanon 24
خلال العام الدراسي... إعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعياً!
10:31 | 2025-08-19
19/08/2025 10:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة زوجته وأولاده... إليكم ما حصل مع لبنانيّ في سوريا
Lebanon 24
كان برفقة زوجته وأولاده... إليكم ما حصل مع لبنانيّ في سوريا
10:18 | 2025-08-19
19/08/2025 10:18:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
05:00 | 2025-08-20
وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي: لم ولن نتدخل في الشؤون الداخلية للبنان
04:55 | 2025-08-20
قوات التحالف الدولي قتلت شخصًا عراقيًا متهمًا بعضوية تنظيم "داعش" في بلدة "أطمة" أقصى شمال غربي سوريا (سكاي نيوز)
04:53 | 2025-08-20
"لبنان 24": انقلاب بيك اب على طريق مشمش -عكار وسقوط جريح
04:49 | 2025-08-20
"لبنان 24": مسيّر اسرائيلي على علو منخفض في أجواء الحوش صور البازوريه وحناوي
04:43 | 2025-08-20
الجيش الإسرائيلي يعلن أن قواته تشن عمليات في "جباليا" وضواحي مدينة غزة ويصدر أوامر إخلاء للسكان نحو الجنوب
04:39 | 2025-08-20
وزير الاتصالات في إيران: توقف نظام تحديد المواقع GPS لاحتمال وجود مسيّرات
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
20/08/2025 12:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
20/08/2025 12:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
20/08/2025 12:09:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24