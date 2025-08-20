Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس عون زوّد السفير اللبناني المعتمد لدى فرنسا ربيع الشاعر بتوجيهاته قبيل انتقاله إلى باريس لمباشرة مهامه

Lebanon 24
20-08-2025 | 08:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأباتي محفوظ استقبل السفير ربيع الشاعر
lebanon 24
20/08/2025 19:11:22 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الأميركي لدى باريس: قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطينية هو هدية لحماس وضربة للسلام
lebanon 24
20/08/2025 19:11:22 Lebanon 24 Lebanon 24
ميشال عون يستقبل سفير تونس في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامه
lebanon 24
20/08/2025 19:11:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون التقى رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء
lebanon 24
20/08/2025 19:11:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:09 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:07 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:55 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:50 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:45 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:09 | 2025-08-20
12:07 | 2025-08-20
11:58 | 2025-08-20
11:55 | 2025-08-20
11:50 | 2025-08-20
11:38 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24