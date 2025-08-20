Advertisement

أخبار عاجلة

المحكمة الجنائية الدولية: العقوبات الأميركية تعد هجوما صارخا على استقلال مؤسسة قضائية غير متحيزة وإهانة للنظام الدولي والضحايا الأبرياء بالملايين حول العالم

Lebanon 24
20-08-2025 | 12:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الجنائية الدولية" تندّد بعقوبات واشنطن: "هجوم صارخ على استقلالنا"
lebanon 24
21/08/2025 04:20:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية هولندا: نرفض العقوبات الأميركية الإضافية على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية
lebanon 24
21/08/2025 04:20:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخزانة الأميركية: فرضنا عقوبات على 4 أشخاص مرتبطين بالمحكمة الجنائية الدولية
lebanon 24
21/08/2025 04:20:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الخزانة الأميركية: فرضنا عقوبات جديدة على أفراد لهم صلة بالمحكمة الجنائية الدولية
lebanon 24
21/08/2025 04:20:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:17 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:16 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:00 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:46 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:43 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:17 | 2025-08-20
19:16 | 2025-08-20
19:00 | 2025-08-20
18:46 | 2025-08-20
18:43 | 2025-08-20
18:41 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24