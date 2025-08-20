Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو قرر عدم الرد على مقترح الوسطاء

Lebanon 24
20-08-2025 | 13:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 عن مصادر: الوسطاء القطريون قدموا لإسرائيل وحماس مقترحا محدثا وقعته مصر والولايات المتحدة أيضا
lebanon 24
21/08/2025 04:21:01 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: مجلس حكماء التوراة قرر بالإجماع انسحاب حركة شاس من الحكومة الإسرائيلية
lebanon 24
21/08/2025 04:21:01 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمني: مع استمرار إطلاق الصواريخ ندرس كيفية الرد
lebanon 24
21/08/2025 04:21:01 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس تسلم ردها على مقترح وقف إطلاق النار إلى الوسطاء
lebanon 24
21/08/2025 04:21:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:17 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:16 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:00 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:46 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:43 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:17 | 2025-08-20
19:16 | 2025-08-20
19:00 | 2025-08-20
18:46 | 2025-08-20
18:43 | 2025-08-20
18:41 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24