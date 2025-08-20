Advertisement

أخبار عاجلة

الإخبارية السورية عن الدفاع المدني: 10 عائلات تضم 37 فردا دخلت عبر ممر بصرى الشام للعودة إلى محافظة السويداء

Lebanon 24
20-08-2025 | 14:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الإخبارية السورية: إعادة فتح ممر بصرى الشام الإنساني بالسويداء بعد تأمين المنطقة وإبعاد خطر المسلحين
lebanon 24
21/08/2025 04:21:58 Lebanon 24 Lebanon 24
خروج 154 عائلة من السويداء عبر ممر بصرى الشام الإنساني
lebanon 24
21/08/2025 04:21:58 Lebanon 24 Lebanon 24
سانا: قافلة مساعدات من 30 شاحنة تستعد لدخول السويداء عبر ممر بصرى الشام
lebanon 24
21/08/2025 04:21:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني السوري: نقل 73 مواطناً قادمين من محافظة السويداء أغلبهم أطفال ونساء من معبر بصرى الشام الإنساني
lebanon 24
21/08/2025 04:21:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:17 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:16 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:00 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:46 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:43 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:17 | 2025-08-20
19:16 | 2025-08-20
19:00 | 2025-08-20
18:46 | 2025-08-20
18:43 | 2025-08-20
18:41 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24