Advertisement

أخبار عاجلة

أوكرانيا: قتيل ومصابان جراء القصف الروسي على لفيف

Lebanon 24
21-08-2025 | 01:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أوكرانيا: قتيلان و11 مصابا بقصف روسي على بولتافا شمال شرق البلاد
lebanon 24
21/08/2025 12:59:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأوكراني: تعرض مدن تشيرنيفتسي ولفيف ولوتسك الغربية لهجوم مروع وتضرر مناطق أخرى بالقصف الروسي
lebanon 24
21/08/2025 12:59:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة بتايلاند: 12 قتيلا أحدهم جندي و33 مصابا معظمهم مدنيون في القصف الكمبودي على أراضينا
lebanon 24
21/08/2025 12:59:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: 3 قتلى و18 مصابا في الهجوم الروسي على مركز تدريب تشيرنهيف
lebanon 24
21/08/2025 12:59:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:29 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:55 | 2025-08-21
05:49 | 2025-08-21
05:29 | 2025-08-21
05:27 | 2025-08-21
05:16 | 2025-08-21
05:05 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24