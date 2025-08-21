Advertisement

أخبار عاجلة

سفير أميركا في إسرائيل للعربية: عملية غزة قد تعرض حياة الرهائن للخطر

Lebanon 24
21-08-2025 | 04:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: كل يوم يمضي يشكل خطرا على حياة الرهائن
lebanon 24
21/08/2025 13:00:32 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس الأركان حذر الوزراء من أن توسيع الهجوم البري في غزة قد يعرض حياة المختطفين للخطر
lebanon 24
21/08/2025 13:00:32 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: قرار إسرائيل بالسيطرة على غزة سيفاقم الوضع الإنساني "الكارثي" وسيعرض حياة المحتجزين للخطر
lebanon 24
21/08/2025 13:00:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر أمنية للعربية: أي تجمع يعرض السلم والأمن الداخلي للخطر سنتعامل معه بالقانون
lebanon 24
21/08/2025 13:00:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:29 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:27 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:16 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:55 | 2025-08-21
05:49 | 2025-08-21
05:29 | 2025-08-21
05:27 | 2025-08-21
05:16 | 2025-08-21
05:05 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24