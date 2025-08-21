Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: سيكون هناك إخلاء كامل من مدينة غزة إلى جنوب القطاع

Lebanon 24
21-08-2025 | 08:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة
lebanon 24
21/08/2025 21:47:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان عدة أحياء في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بالإخلاء (الحدث)
lebanon 24
21/08/2025 21:47:58 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: من المتوقع أن يصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء قبل الهجوم الجديد على مدينة غزة
lebanon 24
21/08/2025 21:47:58 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: الجيش الإسرائيلي سيعمل على إخلاء مدينة غزة قبل دخولها
lebanon 24
21/08/2025 21:47:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:56 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:23 | 2025-08-21
14:21 | 2025-08-21
14:06 | 2025-08-21
13:57 | 2025-08-21
13:56 | 2025-08-21
13:56 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24