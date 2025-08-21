Advertisement

أخبار عاجلة

"أكسيوس": لم يرفض الإسرائيليون الخطة الأميركية بشأن تخفيف الغارات في لبنان وهم على استعداد لمنح الأمر فرصة

Lebanon 24
21-08-2025 | 13:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أكسيوس" عن مسؤولين: إسرائيل تبدو مستعدة لمنح فرصة للخطة الأميركية في لبنان
lebanon 24
22/08/2025 02:18:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": تتضمن الخطة الأميركية أيضًا إنشاء "منطقة ترامب الاقتصادية" في أجزاء من جنوبي لبنان المتاخمة للحدود مع إسرائيل
lebanon 24
22/08/2025 02:18:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": الجناح العسكري لحماس لم يرسل ردا واضحا بشأن مقترح وقف النار
lebanon 24
22/08/2025 02:18:11 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي إلى سوريا: ترامب كان شجاعا بمنح سوريا فرصة وما حدث منذ تدخل الغرب وسايكس بيكو لم يكن جيدا
lebanon 24
22/08/2025 02:18:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:12 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:11 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:00 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:43 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:41 | 2025-08-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:12 | 2025-08-21
19:11 | 2025-08-21
19:00 | 2025-08-21
18:43 | 2025-08-21
18:41 | 2025-08-21
18:40 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24