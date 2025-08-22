Advertisement

أخبار عاجلة

يسرائيل هيوم: لجنة التخطيط والبناء بالكنيست تصدق على بناء 126 وحدة في مستوطنة صانور شمالي الضفة الغربية

Lebanon 24
22-08-2025 | 01:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: سموتريتش يصدق على بناء 3401 وحدة استيطانية وسط الضفة الغربية
lebanon 24
22/08/2025 12:44:56 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم: أيرلندا ستقاطع استيراد منتجات مستوطنات الضفة الغربية
lebanon 24
22/08/2025 12:44:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية النرويجي: قرار إسرائيل بناء مستوطنة بين القدس الشرقية والضفة الغربية يتعارض مع القانون الدولي
lebanon 24
22/08/2025 12:44:56 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس الأوروبي: على إسرائيل وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقبول فورا بوقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
22/08/2025 12:44:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:42 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:42 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:41 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:31 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:42 | 2025-08-22
05:42 | 2025-08-22
05:41 | 2025-08-22
05:40 | 2025-08-22
05:31 | 2025-08-22
05:10 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24