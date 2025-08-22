Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الأركان الإسرائيلي: نحافظ على ضمان حرية العمليات في الضفة الغربية

Lebanon 24
22-08-2025 | 08:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الأركان الإسرائيلي: كما في العمليات الأخيرة في إيران واليمن ولبنان والضفة الغربية وغزة سنواصل تغيير الواقع الأمني
lebanon 24
22/08/2025 18:01:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ستارمر: على إسرائيل ضمان عدم حدوث ضم للأراضي في الضفة الغربية والالتزام بعملية سلام تحقق حل الدولتين
lebanon 24
22/08/2025 18:01:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي في عملية طعن بجنين في الضفة الغربية
lebanon 24
22/08/2025 18:01:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: الشرطة تعلن اعتقال مشتبه به في محاولة تنفيذ عملية طعن قرب الضفة الغربية
lebanon 24
22/08/2025 18:01:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:56 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:52 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:26 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:22 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:00 | 2025-08-22
10:56 | 2025-08-22
10:52 | 2025-08-22
10:26 | 2025-08-22
10:22 | 2025-08-22
10:00 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24