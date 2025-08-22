Advertisement

أخبار عاجلة

ألمانيا: نريد من إيران اتفاقا نوويا قابلا للتحقق ومستداما

Lebanon 24
22-08-2025 | 09:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الداخلية الألماني: ألمانيا والولايات المتحدة لن تسمحا بوضع تمتلك فيه إيران سلاحا نوويا
lebanon 24
22/08/2025 18:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل الاتحاد الأوروبي بالأمم المتحدة: نحن بحاجة للعودة لحل دبلوماسي ونهائي ومستدام لبرنامج إيران النووي
lebanon 24
22/08/2025 18:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤول في البيت الأبيض: نريد اتفاقا ولا نريد مزيدا من الحرب
lebanon 24
22/08/2025 18:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: بوتين يحاول إقناع إيران بالقبول باتفاق نووي مع أميركا يمنعها من تخصيب اليورانيوم
lebanon 24
22/08/2025 18:03:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:56 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:52 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:26 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:22 | 2025-08-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:00 | 2025-08-22
10:56 | 2025-08-22
10:52 | 2025-08-22
10:26 | 2025-08-22
10:22 | 2025-08-22
10:00 | 2025-08-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24