Advertisement

أخبار عاجلة

لجنة انتخابات سوريا للحدث: مقاعد الحسكة والرقة والسويداء ستترك خالية لحين إجراء الانتخابات

Lebanon 24
23-08-2025 | 12:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لجنة انتخابات سوريا للحدث: حريصون على إجراء الانتخابات في الحسكة والرقة والسويداء
lebanon 24
24/08/2025 01:44:49 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الانتخابات السورية للحدث: سوريا بحاجة إلى سلطة تشريعية ولا يمكن التأخر
lebanon 24
24/08/2025 01:44:49 Lebanon 24 Lebanon 24
المقاعد الستّة.. فتيل نزاع لتطيير الانتخابات؟
lebanon 24
24/08/2025 01:44:49 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب ابراهيم منيمنة: بيروت يجب أن تكون خالية من السلاح (الحدث)
lebanon 24
24/08/2025 01:44:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:46 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:10 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:49 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:08 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:34 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:51 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2025-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:46 | 2025-08-23
16:10 | 2025-08-23
15:49 | 2025-08-23
15:11 | 2025-08-23
15:08 | 2025-08-23
15:00 | 2025-08-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24