وزارة الداخلية في غزة: لا مكان آمنا في جميع محافظات القطاع والاحتلال يرتكب أبشع الجرائم يوميا ويقصف خيام النازحين في المناطق التي يدعي أنها إنسانية أو آمنة

