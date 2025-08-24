28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
14
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
وزارة الداخلية في غزة: نحذر من مخططات التهجير وإفراغ محافظتي غزة والشمال تحت وقع المجازر والتجويع
Lebanon 24
24-08-2025
|
11:14
photos
0
