أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: غدعون ساعر يتوجه إلى الولايات المتحدة وسيلتقي خلال زيارته وزير الخارجية روبيو

Lebanon 24
24-08-2025 | 12:30
مواضيع ذات صلة
"سكاي نيوز" عن وسائل إعلام إسرائيلية: وزير الخارجية جدعون ساعر يستدعي السفير الهولندي احتجاجا على حظر هولندا دخول وزيرين إسرائيليين إليها
lebanon 24
25/08/2025 00:15:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: وزير الخارجية الاسرائيلي جدعون ساعر سيقوم بزيارة واشنطن الأسبوع المقبل
lebanon 24
25/08/2025 00:15:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام أميركية: اعتقال 130 إيرانيا في أنحاء الولايات المتحدة من قبل وكالة الهجرة والجمارك
lebanon 24
25/08/2025 00:15:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو وصل إلى واشنطن وسيجتمع مع روبيو وويتكوف قبل لقائه ترامب
lebanon 24
25/08/2025 00:15:20 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
lebanon 24
17:13 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:11 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:07 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:03 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
أيضاً في أخبار عاجلة
17:13 | 2025-08-24
17:11 | 2025-08-24
17:07 | 2025-08-24
17:03 | 2025-08-24
16:45 | 2025-08-24
15:45 | 2025-08-24
