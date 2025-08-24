Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الأركان لنتنياهو: يمكن للجيش احتلال غزة لكن هذه العملية من شأنها أن تعرض حياة المختطفين للخطر

Lebanon 24
24-08-2025 | 13:47
