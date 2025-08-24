Advertisement

أخبار عاجلة

الشرطة الإسرائيلية: اعتقلنا بمساعدة الشاباك فلسطينيين دخلا إسرائيل بشكل غير شرعي ويجري التحقيق معهما

Lebanon 24
24-08-2025 | 14:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمن العام: تسليم فلسطيني يحمل هوية العدو دخل لبنان بشكل غير شرعي إلى الصليب الأحمر
lebanon 24
25/08/2025 00:16:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإسرائيلية: احتجاز مواطن إسرائيلي وجندي في الجيش للتحقيق معهما في بلجيكا أمس وإطلاق سراحهما
lebanon 24
25/08/2025 00:16:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الإيرانية: اعتقال 21 ألف شخص أثناء الحرب مع إسرائيل
lebanon 24
25/08/2025 00:16:31 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ندعو لفتح تحقيق دولي عاجل بالانتهاكات الخطيرة التي تجري بحق منتظري المساعدات
lebanon 24
25/08/2025 00:16:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:15 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:13 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:11 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:07 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:03 | 2025-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:15 | 2025-08-24
17:13 | 2025-08-24
17:11 | 2025-08-24
17:07 | 2025-08-24
17:03 | 2025-08-24
16:45 | 2025-08-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24