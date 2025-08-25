Advertisement

أخبار عاجلة

إعلام إيراني: جنيف تستضيف غدا محادثات بين إيران و3 بلدان أوروبية بشأن الملف النووي

Lebanon 24
25-08-2025 | 01:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: اجتماعنا مع الترويكا الأوروبية اليوم فرصة لاختبار واقعيتها وتصحيح نظرتها بشأن الملف النووي
lebanon 24
25/08/2025 10:08:14 Lebanon 24 Lebanon 24
طهران: عقد اجتماع ثلاثي بين إيران والصين وروسيا غدا بشأن الملف النووي وآلية الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات
lebanon 24
25/08/2025 10:08:14 Lebanon 24 Lebanon 24
فشل المحادثات النووية بين إيران والقوى الأوروبية في إسطنبول
lebanon 24
25/08/2025 10:08:14 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إيراني: طهران توافق على عقد محادثات مع الترويكا الأوروبية في إسطنبول الجمعة المقبلة
lebanon 24
25/08/2025 10:08:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:05 | 2025-08-25
02:50 | 2025-08-25
02:42 | 2025-08-25
02:22 | 2025-08-25
02:12 | 2025-08-25
02:12 | 2025-08-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24