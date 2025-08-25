قاسم: المقاومة كانت سندًا للجيش خلال معركة فجر الجرود رغم الضغوط الأميركية وأصرينا على خوض المعركة وحصل التنسيق بين حزب الله والجيش الذي كان قائده العماد جوزاف عون آنذاك

Lebanon 24