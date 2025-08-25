قاسم: السلاح الذي أعزّنا لن نتخلى عنه ولن نترك إسرائيل تقتل المقاومين في بلدنا واعلموا أن إسرائيل لا تخدم من يخدم مشروعها فهذا السلاح روحنا وشرفنا وكرامتنا

