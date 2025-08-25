Advertisement

القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر: إسرائيل وجهت رسالة واضحة مفادها أن المطروح على الطاولة هو صفقة شاملة فقط

25-08-2025 | 16:29
مواضيع ذات صلة
مصادر حكومية للقناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو يغادر إلى واشنطن دون قرار يُقيّده بخطوط حمراء لصفقة غزة
lebanon 24
26/08/2025 03:10:26 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: سبب التفاؤل في إسرائيل بإنجاز صفقة لإعادة الرهائن هو الاستعداد لإجراء مفاوضات شاملة
lebanon 24
26/08/2025 03:10:26 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو قرر عدم الرد على المقترح الذي وافقت عليه حماس كونه صفقة جزئية وليست شاملة
lebanon 24
26/08/2025 03:10:26 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: وفد إسرائيلي سيزور قطر قريبا لبحث "صفقة شاملة وإنهاء الحرب"
lebanon 24
26/08/2025 03:10:26 Lebanon 24 Lebanon 24
