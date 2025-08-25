Advertisement

أخبار عاجلة

مصادر ديبلوماسية رفيعة في نيويورك أكدت أنّ لبنان تسلّم صباح اليوم مسودة فرنسية معدّلة لمراجعتها على أن يتم بحثها والرد عليها في وقتٍ ضيّق قبل جلسة اليونيفيل المرتقبة وغير المحدّدة (mtv)

Lebanon 24
25-08-2025 | 23:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
معلومات mtv: موقف سيصدر عن الحكومة اليوم ولكن سيُستَكمل البحث في بند السلاح في جلسة لاحقة
lebanon 24
26/08/2025 12:49:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر فلسطينية للعربية: حماس ستسلم ردها الإيجابي على مقترح الهدنة مساء اليوم مع تحفظ
lebanon 24
26/08/2025 12:49:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"الحدث" عن مصادر لبنانية: النسخة النهائية من أفكار براك تسلمها لبنان اليوم
lebanon 24
26/08/2025 12:49:09 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام التقى وفدا فرنسيا.. وبحث بتجديد تفويض اليونيفيل
lebanon 24
26/08/2025 12:49:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:33 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:28 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:18 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:10 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:33 | 2025-08-26
05:28 | 2025-08-26
05:18 | 2025-08-26
05:18 | 2025-08-26
05:10 | 2025-08-26
05:09 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24