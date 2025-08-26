Advertisement

مصادر درزية في إسرائيل لسكاي نيوز عربية: الحكومة الإسرائيلية وافقت على مقترح لدروز إسرائيل بأن تكون قرية حضر السورية نقطة انطلاق المعبر الانساني إلى السويداء

Lebanon 24
26-08-2025 | 03:27
زعيم طائفة الموحدين الدروز في إسرائيل الشيخ موفق طريف أبلغ شيخ عقل الطائفة الدرزية في سوريا حكمت الهجري بعدم إمكانية فتح ممر إنساني من إسرائيل باتجاه السويداء (سكاي نيوز)
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل تخطط لنقل مساعدات إضافية إلى دروز السويداء
هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل نقلت مساعدات إلى الدروز في السويداء بعد تنسيق مع واشنطن
زعيم دروز إسرائيل موفق طريف للحدث: لا صحة لأنباء دخول قوات إسرائيلية إلى السويداء
