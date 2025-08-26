وزير المال ياسين جابر للـLBCI: عملنا على قرض البنك الدولي البالغ 250 مليون دولار منذ نيسان الماضي عندما كنا في واشنطن والقرض هو مبلغ تأسيسي لإنشاء صندوق والصندوق مخصص للبنى التحتية في المناطق المتضررة

Lebanon 24