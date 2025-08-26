Advertisement

الكابينت الإسرائيلي يحدد الأحد لمناقشة احتلال مدينة غزة (العربية)

Lebanon 24
26-08-2025 | 12:44
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس الأركان سيصل الأحد لقيادة المنطقة الجنوبية للتصديق على خطط احتلال مدينة غزة
lebanon 24
27/08/2025 01:14:30 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش: طريقة عملية احتلال مدينة غزة تحدد حجم القوات التي سيجري استدعاؤها
lebanon 24
27/08/2025 01:14:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول في السلطة الفلسطينية: قرار الكابينت الإسرائيلي بمثابة إعادة احتلال غزة
lebanon 24
27/08/2025 01:14:30 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو معه الأغلبية المطلوبة لتمرير قرار "احتلال غزة" في الكابينت
lebanon 24
27/08/2025 01:14:30 Lebanon 24 Lebanon 24
