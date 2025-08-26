Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الإيرانية: أبلغنا الترويكا الأوروبية أن لا حق قانونيا لديها لإعادة العقوبات

Lebanon 24
26-08-2025 | 14:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الفرنسي: الترويكا الأوروبية تدرس إعادة فرض العقوبات على إيران
lebanon 24
27/08/2025 01:15:28 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: الترويكا الأوروبية تفتقر لأي صفة قانونية أو سياسية لفرض عقوبات تتعلق بالاتفاق النووي
lebanon 24
27/08/2025 01:15:28 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: الأوروبيون لا يملكون أي "أساس أخلاقي وقانوني" لإعادة العقوبات
lebanon 24
27/08/2025 01:15:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الترويكا الأوروبية: سنتجه لتفعيل آلية إعادة العقوبات على إيران بنهاية آب
lebanon 24
27/08/2025 01:15:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:12 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:09 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:01 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:52 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:50 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:12 | 2025-08-26
18:09 | 2025-08-26
18:01 | 2025-08-26
17:52 | 2025-08-26
17:50 | 2025-08-26
17:41 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24