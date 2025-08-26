Advertisement

أخبار عاجلة

حماس: 2 من الـ 6 الذين قتلتهم إسرائيل وزعمت أنهم مسلحون استهدفوا بعيدا عن المستشفى

Lebanon 24
26-08-2025 | 18:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قاسم: الدفاع لا يحتاج إلى إذن وعندما يتوفر البديل الدفاعي عن الوطن نناقش كل التفاصيل مع الذين ‏يقولون إنهم قادرون على هذا الدفاع ونحن قريبون ولسنا بعيدين عن كيفية النقاش
lebanon 24
27/08/2025 07:24:52 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: الأميركيون الذين لا يريدون دعم إسرائيل يعني أنهم لا يدعمون الولايات المتحدة
lebanon 24
27/08/2025 07:24:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قتلنا 6 عناصر بارزة بالقوة البحرية التابعة لحماس
lebanon 24
27/08/2025 07:24:52 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: زعماء الغرب الذين يسترضون الإرهاب يبدو أنهم مستعدون للتضحية بإسرائيل
lebanon 24
27/08/2025 07:24:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
00:22 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:16 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:16 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:13 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:04 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:22 | 2025-08-27
00:16 | 2025-08-27
00:16 | 2025-08-27
00:13 | 2025-08-27
00:04 | 2025-08-27
23:35 | 2025-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24