30
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
أخبار عاجلة
وسائل إعلام فلسطينية: إصابتان بالرصاص و25 إصابة بالاختناق نتيجة اقتحام القوات الإسرائيلية المتواصل للبلدة القديمة في مدينة نابلس في الضفة الغربية
Lebanon 24
27-08-2025
|
05:42
