Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس السوري أحمد الشرع: نريد فتح صفحة تاريخية جديدة مع لبنان تقوم على تجاوز إرث الماضي والذاكرة السلبية

Lebanon 24
27-08-2025 | 08:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الشرع: أتطلع إلى كتابة تاريخ جديد للعلاقات اللبنانية-السورية وتحرير الذاكرة من الإرث الماضي
lebanon 24
27/08/2025 21:09:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السوري أحمد الشرع: أرفض التدخل في شؤون لبنان الداخلية
lebanon 24
27/08/2025 21:09:15 Lebanon 24 Lebanon 24
انتهاء الاجتماع بين المفتي دريان والوفد المرافق مع الرئيس السوري أحمد الشرع والذي دام حوالي الساعة
lebanon 24
27/08/2025 21:09:15 Lebanon 24 Lebanon 24
براك: الآن هي اللحظة لتجاوز لبنان الطائفية التي حكمت الماضي
lebanon 24
27/08/2025 21:09:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:47 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:57 | 2025-08-27
13:50 | 2025-08-27
13:49 | 2025-08-27
13:48 | 2025-08-27
13:47 | 2025-08-27
13:47 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24