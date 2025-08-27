Advertisement

القناة 12 الإسرائيلية عن مصدرين: وزير الشؤون الاستراتيجية ديرمر التقى مسؤولين في البيت الأبيض قبيل الاجتماع بشأن غزة

Lebanon 24
27-08-2025 | 13:23
هيئة البث الإسرائيلية: وزير الشؤون الاستراتيجية ديرمر يزور واشنطن بالتزامن مع اجتماع يعقده ترامب بشأن غزة
lebanon 24
28/08/2025 00:33:47 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مصادر: توني بلير وجاريد كوشنر سيشاركان في اجتماع اليوم بشأن غزة في البيت الأبيض
lebanon 24
28/08/2025 00:33:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"إسرائيل هيوم": وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر يدعو إلى محادثات لإنهاء حرب غزة
lebanon 24
28/08/2025 00:33:47 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي نقلاً عن مصدر: وزير الشؤون الاستراتيجية ديرمر أكد للمسؤولين القطريين أن شرط وقف إطلاق النار في غزة يتوقف على إطلاق سراح جميع الرهائن
lebanon 24
28/08/2025 00:33:47 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:26 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:21 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:18 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:14 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:55 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
17:26 | 2025-08-27
17:21 | 2025-08-27
17:18 | 2025-08-27
17:14 | 2025-08-27
16:55 | 2025-08-27
16:54 | 2025-08-27
