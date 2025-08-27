Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث باسم الرئيس الأرجنتيني: أعضاء المعارضة هاجموا موكب الرئيس في بوينس آيرس ولم تقع إصابات

Lebanon 24
27-08-2025 | 18:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الداخلية السورية: العملية الأمنية بالسويداء لم تنته ولم يبدأ إجراء شامل لبحث الانتهاكات
lebanon 24
28/08/2025 08:09:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: الرئيس الأرجنتيني يتعرض لرشقات بالحجارة والزجاجات
lebanon 24
28/08/2025 08:09:52 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ف.ب: الرئيس الأرجنتيني يتعرض للرشق بالحجارة والزجاج من قبل متظاهرين دون أن يتعرض لأي أذى
lebanon 24
28/08/2025 08:09:52 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم البنتاغون: الرئيس ترامب يدعم السلام بين أوكرانيا وروسيا من خلال القوة
lebanon 24
28/08/2025 08:09:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:07 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:54 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:52 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:07 | 2025-08-28
01:01 | 2025-08-28
00:54 | 2025-08-28
00:52 | 2025-08-28
00:45 | 2025-08-28
00:24 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24