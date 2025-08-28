30
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
31
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
أخبار عاجلة
"لبنان 24": حركة "فتح" أنهت عملية تسليم السلاح في مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي في صور
Lebanon 24
28-08-2025
|
03:30
photos
0
مصادر حركة فتح لـ"لبنان24": العملية التالية لتسليم السلاح ستكون في بيروت وتحديدا في برج البراجنة
Lebanon 24
مصادر حركة فتح لـ"لبنان24": العملية التالية لتسليم السلاح ستكون في بيروت وتحديدا في برج البراجنة
08:24 | 2025-08-28
28/08/2025 08:24:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر حركة فتح لـ"لبنان24": لا صحة للاشاعات التي تتحدث عن تأجيل تسليم السلاح الفلسطيني والحركة ملتزمة بالتعاون مع الدولة اللبنانية
Lebanon 24
مصادر حركة فتح لـ"لبنان24": لا صحة للاشاعات التي تتحدث عن تأجيل تسليم السلاح الفلسطيني والحركة ملتزمة بالتعاون مع الدولة اللبنانية
08:23 | 2025-08-28
28/08/2025 08:23:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر حركة فتح لـ"لبنان24": التسليم للسلاح الفلسطيني في مخيم الرشيدية اليوم كان اساسيا والعملية مستمرة في باقي مخيمات لبنان
Lebanon 24
مصادر حركة فتح لـ"لبنان24": التسليم للسلاح الفلسطيني في مخيم الرشيدية اليوم كان اساسيا والعملية مستمرة في باقي مخيمات لبنان
08:23 | 2025-08-28
28/08/2025 08:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": غارة إسرائيلية على بلدة زلايا
Lebanon 24
"لبنان24": غارة إسرائيلية على بلدة زلايا
07:50 | 2025-08-28
28/08/2025 07:50:38
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يشكر ماكرون على جهود باريس التي أسفرت عن التوافق للتمديد لقوات اليونيفيل حتى نهاية عام 2026
Lebanon 24
عون يشكر ماكرون على جهود باريس التي أسفرت عن التوافق للتمديد لقوات اليونيفيل حتى نهاية عام 2026
07:48 | 2025-08-28
28/08/2025 07:48:45
Lebanon 24
Lebanon 24
