زيلنسكي: مقتل 14 شخصا في الهجوم الروسي على كييف بينهم 3 أطفال وتضرر منشآت بينها مبنى وفد الاتحاد الأوروبي

28-08-2025 | 05:03
