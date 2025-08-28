Advertisement

أخبار عاجلة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: تقديرات بأن قادة حوثيين تجمعوا لمشاهدة خطاب عبد الملك الحوثي خلال العملية الإسرائيلية

Lebanon 24
28-08-2025 | 10:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر أمنية إسرائيلية: الهجمات على المسؤولين الحوثيين تزامنت مع تجمعات بمناطق متفرقة لمشاهدة خطاب تلفزيوني مسجل للزعيم عبد الملك الحوثي
lebanon 24
28/08/2025 21:22:51 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الغارات استهدفت مبنى كان به أكثر من 10 قيادات عسكرية وسياسية حوثية
lebanon 24
28/08/2025 21:22:51 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: بدء غارات على مواقع للحوثيين بالحديدة والساحل الغربي
lebanon 24
28/08/2025 21:22:51 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 11 الإسرائيلية: تقديرات بأن تقدم حماس ردها على مقترح الهدنة خلال ساعات
lebanon 24
28/08/2025 21:22:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:07 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:33 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:23 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2025-08-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:07 | 2025-08-28
13:33 | 2025-08-28
13:23 | 2025-08-28
13:10 | 2025-08-28
12:55 | 2025-08-28
12:51 | 2025-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24