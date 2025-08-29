Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: نعمل حاليا بقوة في مشارف مدينة غزة وحماس تدير حرب عصابات وستُهزم

Lebanon 24
29-08-2025 | 05:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: قوات الفرقة 99 تعمل على مشارف مدينة غزة لتحديد مواقع البنية التحتية لحماس فوق وتحت الأرض وتدميرها
lebanon 24
29/08/2025 14:52:27 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الداخلية السورية: قوات الجيش تسيطر على معظم مدينة السويداء حاليا
lebanon 24
29/08/2025 14:52:27 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش: طريقة عملية احتلال مدينة غزة تحدد حجم القوات التي سيجري استدعاؤها
lebanon 24
29/08/2025 14:52:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: الجيش الإسرائيلي سيعمل على إخلاء مدينة غزة قبل دخولها
lebanon 24
29/08/2025 14:52:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2025-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2025-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:37 | 2025-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:50 | 2025-08-29
07:44 | 2025-08-29
07:44 | 2025-08-29
07:37 | 2025-08-29
07:32 | 2025-08-29
07:29 | 2025-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24