زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: الانهيار الدبلوماسي مستمر وهذا الأسبوع فقط من البرازيل وبريطانيا والآن مزيد من التدهور مع تركيا

Lebanon 24
29-08-2025 | 10:06
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: هناك فرصة لمحاولة التوصل لاتفاق مستقبلي مع الحكومة السورية الجديدة
lebanon 24
29/08/2025 19:15:34 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: حكومة نتنياهو قادتنا إلى كارثة سياسية
lebanon 24
29/08/2025 19:15:34 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: علينا التوجه لانتخابات عامة لإنقاذ أنفسنا من هذه الحكومة المريبة
lebanon 24
29/08/2025 19:15:34 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: حكومة نتنياهو فشلت في غزة ولم تعد تعرف كيف تبرّر استمرار مقتل جنودنا
lebanon 24
29/08/2025 19:15:34 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:14 | 2025-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:13 | 2025-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:11 | 2025-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:11 | 2025-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
12:14 | 2025-08-29
12:13 | 2025-08-29
12:12 | 2025-08-29
12:11 | 2025-08-29
12:11 | 2025-08-29
11:58 | 2025-08-29
