28
o
بيروت
32
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
17
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
إعلام إسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يستعد لإخلاء سكان مدينة غزة
Lebanon 24
30-08-2025
|
01:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان عدة أحياء في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بالإخلاء (الحدث)
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان عدة أحياء في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بالإخلاء (الحدث)
30/08/2025 09:12:36
30/08/2025 09:12:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لسكان في مدينة غزة استعدادا لـ "هجوم كبير"
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لسكان في مدينة غزة استعدادا لـ "هجوم كبير"
30/08/2025 09:12:36
30/08/2025 09:12:36
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: الجيش الإسرائيلي سيعمل على إخلاء مدينة غزة قبل دخولها
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: الجيش الإسرائيلي سيعمل على إخلاء مدينة غزة قبل دخولها
30/08/2025 09:12:36
30/08/2025 09:12:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ ألقى مناشير تحذيريّة لسكان غزة: للإخلاء فوراً
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ ألقى مناشير تحذيريّة لسكان غزة: للإخلاء فوراً
30/08/2025 09:12:36
30/08/2025 09:12:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: الأخبار الواردة من غزة ليست مشجعة فيما يتعلق بفتح مناطق جديدة للقتال من جانب الجيش الإسرائيلي
Lebanon 24
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: الأخبار الواردة من غزة ليست مشجعة فيما يتعلق بفتح مناطق جديدة للقتال من جانب الجيش الإسرائيلي
01:33 | 2025-08-30
30/08/2025 01:33:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"التحكم المروري": قتيل و6 جرحى في 5 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
Lebanon 24
"التحكم المروري": قتيل و6 جرحى في 5 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
01:22 | 2025-08-30
30/08/2025 01:22:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 86 مسيّرة أطلقتها أوكرانيا باتجاه مناطق روسية عدة خلال الليل
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 86 مسيّرة أطلقتها أوكرانيا باتجاه مناطق روسية عدة خلال الليل
01:17 | 2025-08-30
30/08/2025 01:17:20
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: تقديرات بمغادرة 10 آلاف فلسطيني مدينة غزة
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: تقديرات بمغادرة 10 آلاف فلسطيني مدينة غزة
01:13 | 2025-08-30
30/08/2025 01:13:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينفذ سلسلة غارات على حي الزيتون في غزة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينفذ سلسلة غارات على حي الزيتون في غزة
23:17 | 2025-08-29
29/08/2025 11:17:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
03:26 | 2025-08-29
29/08/2025 03:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا توقع "ChatGPT" بشأن مستقبل لبنان؟ إليكم الإجابة
Lebanon 24
ماذا توقع "ChatGPT" بشأن مستقبل لبنان؟ إليكم الإجابة
12:00 | 2025-08-29
29/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
07:18 | 2025-08-29
29/08/2025 07:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. اجتماع مهم اليوم
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. اجتماع مهم اليوم
11:48 | 2025-08-29
29/08/2025 11:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
طرحٌ من الجميّل يخصّ عناصر "حزب الله".. الأمر كُشف علناً!
Lebanon 24
طرحٌ من الجميّل يخصّ عناصر "حزب الله".. الأمر كُشف علناً!
13:13 | 2025-08-29
29/08/2025 01:13:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
01:33 | 2025-08-30
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: الأخبار الواردة من غزة ليست مشجعة فيما يتعلق بفتح مناطق جديدة للقتال من جانب الجيش الإسرائيلي
01:22 | 2025-08-30
"التحكم المروري": قتيل و6 جرحى في 5 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
01:17 | 2025-08-30
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 86 مسيّرة أطلقتها أوكرانيا باتجاه مناطق روسية عدة خلال الليل
01:13 | 2025-08-30
إعلام إسرائيلي: تقديرات بمغادرة 10 آلاف فلسطيني مدينة غزة
23:17 | 2025-08-29
الجيش الإسرائيلي ينفذ سلسلة غارات على حي الزيتون في غزة
19:30 | 2025-08-29
ترامب: سنستخدم الرسوم الجمركية من أجل مصلحة أميركا
فيديو
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
30/08/2025 09:12:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
30/08/2025 09:12:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
30/08/2025 09:12:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24