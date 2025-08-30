Advertisement

أخبار عاجلة

مكتب نتنياهو: إعادة جثمان الجندي عيدان شاتفي بعد العملية الخاصة التي نفذها الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام في قطاع غزة

Lebanon 24
30-08-2025 | 15:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مكتب نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يستعد للسيطرة على قطاع غزة بالكامل
lebanon 24
31/08/2025 02:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24
لا يزال هناك 48 رهينة.. نتنياهو يعلن استعادة جثمان عيدان شتيفي من قطاع غزة
lebanon 24
31/08/2025 02:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مقتل وإصابة 16 جندياً إسرائيلياً في عمليتين منفصلتين شمالي قطاع غزة
lebanon 24
31/08/2025 02:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة 2880 ضابطا وجنديا خلال العملية البرية في غزة بينهم 552 بجروح خطيرة
lebanon 24
31/08/2025 02:01:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:30 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:30 | 2025-08-30
16:20 | 2025-08-30
16:20 | 2025-08-30
15:48 | 2025-08-30
15:30 | 2025-08-30
15:25 | 2025-08-30
فيديو
lebanon 24
15:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24