برّي: حذار أن يجتمع الجهل والتعصب فهو طريق الخراب وحذار من خطاب الكراهية الذي بدأ يغزو العقول فالعقول الشيطانية أخطر على لبنان من سلاح المقاومة الذي حرّر لبنان

Lebanon 24