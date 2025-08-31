Advertisement

القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين كبار: نتنياهو غير مستعد لقبول الخطة التي وافق عليها قبل أسابيع قليلة فقط

Lebanon 24
31-08-2025 | 14:14
