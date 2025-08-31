Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: قضينا على أحد أكبر قادة حماس في غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة فقط

Lebanon 24
31-08-2025 | 14:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء شاهد مقاطع فيديو حماس خلال الـ٢٤ ساعة الماضية
lebanon 24
31/08/2025 23:26:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر طبي في غزة: تسجيل 5 وفيات نتيجة سوء التغذية في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة
lebanon 24
31/08/2025 23:26:04 Lebanon 24 Lebanon 24
صحة غزة: 5 حالات وفاة نتيجة المجاعة خلال الـ24 ساعة الماضية
lebanon 24
31/08/2025 23:26:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: خلال الأسابيع الأخيرة نشرت حركة حماس إدعاءات كاذبة حول تجويع متعمد في غزة
lebanon 24
31/08/2025 23:26:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:22 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:10 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:33 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:22 | 2025-08-31
16:10 | 2025-08-31
15:48 | 2025-08-31
15:33 | 2025-08-31
15:28 | 2025-08-31
15:20 | 2025-08-31
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24